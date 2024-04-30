إعلام العدو: إصابة عنصر من الشرطة في عملية طعن بالبلدة  ‫القديمة في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 14:08

إعلام العدو: إصابة عنصر من الشرطة في عملية طعن بالبلدة  ‫القديمة في القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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