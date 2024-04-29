إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه منطقة كريات شمونه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 11:52

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه منطقة كريات شمونه

منذ 2 ساعة 29 April، 2024
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