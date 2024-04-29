طوفان الأقصى | لليوم الـ 206 العدوان على غزة مستمر… والاحتلال يدمر المنازل فوق ساكنيها

في اليوم 206 من العدوان الإٍسرائيلي على قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال استهدافه مدينة رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة بالقصف الجوي تمهيدا لاجتياح رفح بريا رغم التحذيرات الدولية من اقتحام المدينة المكتظة بالنازحين ورفض عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين أوامر الاستعداد لعلمية رفح.

واستشهد 19 شخصا على الأقلّ، في غارات إسرائيليّة استهدفت ليل الأحد – الإثنين، مناطق في مدينة رفح، جنوبيّ قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب متواصلة منذ نحو 7 أشهر، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 34 ألفا و454 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكثف سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية والمناطق المأهولة، ما أوقع شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

شاهد | تواصل عمليات انتشال الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال عدة منازل في رفح





وافادت مصادر صحفية ان طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل مأهولة بالسكان خلال الساعتين الماضيتين في قطاع غزة، توزعت كالتالي:

قصف منزل لعائلة حجازي جنوبي غزة

قصف منزل لعائلة الترتوري غربي غزة

قصف منزل لعائلة المسحال غربي غزة

قصف منزل لعائلة الخطيب شرقي رفح

قصف منزل لعائلة أبو طة جنوبي رفح

قصف منزل لعائلة الخواجا وسط رفح

وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و 138 إصابة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.

واستشهد العشرات وأصيب المئات خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على وسط قطاع غزة ومدينة رفح، فيما لا تزال تهديدات العملية البرية محدقة بالمدينة.

المصدر: قناة المنار + وكالات فلسطينية