4 شهداء و30 جريحا بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2024 - 03:54
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المقاومة الاسلامية: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالاسلحة الصاروخية وتحقيق اصابات مباشرة
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع حبوشيت ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا
إعلام العدو: أحداث الجبهة الشمالية تحولت الى حرب استنزاف وحزب الله يحاول ايجاد نوع من كسر للتوازن
الجماعة الاسلامية: الشهيدان ارتقيا خلال تأديتهما لواجبهما الجهادي دفاعا عن اهلهما في الجنوب ونصرة لأهلنا في فلسطين
كتائب المجاهدين: قصفنا مستوطنة "سيديروت" برشقة صاروخية ردا على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة
دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: 45 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من الإجراءات المشددة
مسيرات مليونية في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات بعنوان "مع غزة العزة..تعبئة واستنفار" رفضا للعدوان الصهيوني
حركة حماس: نأسف لعدم تناول بيان الدول الـ18 قضايا أساسية لشعبنا الذي يرزح تحت وطأة حرب إبادة شاملة
حماس: منفتحون على أي أفكار تأخذ بعين الاعتبار حقوق شعبنا المتمثلة بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين
تظاهرة في العاصمة الفرنسية تنديداً باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
البنك الدولي: التوترات في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو تقويض بعض التقدم المحرز في معالجة التضخم العالمي
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
البنك الدولي: التوترات في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو تقويض بعض التقدم المحرز في معالجة التضخم العالمي
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الشرطة الفرنسية تقمع طلابا تظاهروا قرب جامعة السوربون للمطالبة بوقف العدوان على غزة أثناء كلمة لماكرون في الجامعة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
اعلام العدو: شعبة الاستخبارات اليوم هي منظمة ممزقة ينشغل كبار مسؤوليها بالتحضير للتحقيقات ويحاولون القاء المسؤولية عنهم
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الشرطة الفرنسية تقمع طلابا تظاهروا قرب جامعة السوربون للمطالبة بوقف العدوان على غزة أثناء كلمة لماكرون في الجامعة
البنك الدولي: التوترات في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو تقويض بعض التقدم المحرز في معالجة التضخم العالمي
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس مجلس النواب الأميركي: حماس دعمت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا والمتظاهرون لوحوا بأعلامها
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: على أميركا أن تخجل من ادعاءات حماية حقوق الإنسان وهي تدوسها في عقر دارها
البنك الدولي: التوترات في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو تقويض بعض التقدم المحرز في معالجة التضخم العالمي
البنك الدولي: اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهى وارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي
4 شهداء و30 جريحا بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 2 ساعة
27 April، 2024
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