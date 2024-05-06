المقاومة الإسلامية تنشر فيديو استهداف كريات شمونة ..وتستهدف برشقات كثيفة الجولان المحتل

تحدَّث اعلام العدو صباح اليوم الإثنين عن إطلاق رشقات صاروخية كثيفة قُدِّرت بسبعين صاروخاً من لبنان نحو عمق الجولان السوري المحتل، وأن صافرات الانذار دوَّت في مستوطنة كتسارين البعيدة عن الحدود مع لبنان.

المقاومة الإسلامية اعلنت في بيان لها ان” مجاهديها استهدفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع.

وافاد مراسلنا في البقاع ان” الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم الإثنين على منطقة السفري مستهدفًا معملًا لتوضيب محارم الورق ما أدى إلى تدمير المعمل ووقوع اضرار كبيرة في المنطقة لا سيما معمل للبلاستيك وعدد من المنازل السكنية.

و نشر الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية مشاهد لاستهداف مستوطنة كريات شمونا بصواريخ الكاتيوشا و فلق، ذلك رداً على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ميس الجبل والتي أودت بحياة عائلة مؤلفة من الأب والأم و ولديهما.

وأيضاً في إطار الرد على الجريمة ‏المروعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مرابض مدفعيّة العدو وانتشارًا لجنوده وآلياته في ‏الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى أصابتها واندلاع النيران فيها.‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأحد مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة، ومبنى في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشر، ومستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، و مستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية.‏

كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسّسية في موقع راميا ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. واستهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

واستهدفت المقاومة ‏الإسلامية موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابته ‏إصابة مباشرة.‏

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع المطلة التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

ورصدت كاميرات المنار لحطة اطلاق المقاومة عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات ومواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

واقر جيش الاحتلال بإطلاق نحو 65 صاروخا من لبنان تجاه الأراضي المحتلة، وتحدثَ اعلامُ العدو عن اصابةِ رجلٍ في كريات شمونة جراءَ سقوطِ الصواريخ.

كما اُصيبت عدةُ مبانٍ بعددٍ من الصواريخِ وانقطعت الكهرباءُ في المطلة والمنارة هذا وأغلقَ الجيشُ الإسرائيليُ عدداً من الطرقاتِ في الجليل بسببِ الوضعِ الأمني، بحسبِ اعلامِ العدو.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية