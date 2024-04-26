غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2024 - 02:26
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34305 شهداء و77293 مصابا
مراسل المنار: 8 شهداء بقصف طيران الاحتلال فرق تأمين المساعدات غرب مدينة غزة
مراسل المنار: استشهاد 3 أطفال بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة استطلاع في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة
حركة حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على الاحتلال لرفع حصاره عن المستشفيات وإدخال مستلزماتها
حركة حماس: نطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المقابر الجماعية التي ضمت أجساد مرضى وجرحى مدنيين وأطفال ونساء
كتائب القسام تدك موقعا مستحدثا للمراقبة والتجسس شرق جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون
إعلام العدو: مرونة إسرائيلية كبيرة فيما يتعلق بانسحاب الجيش من ممر نتساريم مع موافقة على وقف إطلاق النار لعدة أسابيع
وفد من حزب الله ضم الحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو
المقاومة الإسلامية شنت هجوما جوياً بمسيّرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية وأصابت هدفها
المقاومة الإسلامية: عملية عين مرغليوت جاءت رداً على استهداف القرى الجنوبية والمنازل المدنية وأخرها علما الشعب
المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابته بشكل مباشر
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة اسرائيلية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة وعدد من الطائرات المسيّرة
القوات المسلحة اليمنية: أطلقنا صواريخ باليستية ومجنّحة على أهداف للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش بالأراضي المحتلة
السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي: الأميركي شريك للعدو الإسرائيلي في كل جرائمه والإبادة ضد الشعب الفلسطيني
السيد الحوثي: لم تنفع أي وسيلة إسرائيلية لإيقاف حزب الله أو إثنائه عن مواصلة دوره العظيم في إسناد الشعب الفلسطيني
السيد الحوثي: جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة مع السعي لتقويتها في مسرحها الجديد في المحيط الهندي
السيد الحوثي: ميناء أم الرشراش "إيلات" تعطل بشكل تام وانخفضت صادرات العدو بنسبة 22% ووارداته بأكثر من 40%
السيد الحوثي: رفع الغرب عنوان معاداة السامية يأتي ضمن رؤية صهيونية لمصادرة حق الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية الإيراني: قمع الأساتذة والطلاب المناهضين للإبادة هو مثال للسياسات الأميركية المتناقضة تجاه حرية الرأي
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: على أميركا أن تخجل من ادعاءات حماية حقوق الإنسان وهي تدوسها في عقر دارها
غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة
منذ 2 يوم
24 April، 2024
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