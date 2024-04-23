المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة وبهذا يرتفع عدد القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 261 قتيلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 20:18

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة وبهذا يرتفع عدد القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 261 قتيلاً

منذ 6 mins 23 April، 2024
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