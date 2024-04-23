مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: نشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 12:38

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: نشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك

منذ 33 mins 23 April، 2024
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