عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 03-05-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:50 استهداف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

-القطاع الغربي:

1- ا‏لساعة 14:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي