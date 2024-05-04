عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 01:14

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 4 May، 2024
خريطة 03-05-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 03-05-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:50 استهداف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

-القطاع الغربي:

1- ا‏لساعة 14:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي

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