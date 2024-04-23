سجلت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان ما لا يقل عن 218 زلزالا وهزة ارتدادية خلال اليوم الماضي.

تم تسجيل الهزة الأولى بقوة 5.5 درجة مساء الاثنين الساعة 17:08 بالتوقيت المحلي (09:08 بتوقيت غرينتش)، وبعدها تم تسجيل العديد من الزلازل، وبلغت قوة أكبر زلزالين منها 6.0 و6.3.

ولم تبلغ السلطات بعد عن أي أضرار كبيرة.

وتأتي الهزات بعد أسابيع من زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب تايوان في 3 أبريل وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1100 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، نقلا عن مركز التصدي للكوارث، أن عدد القتلى جراء زلزال 3 أبريل وصل إلى 10 أشخاص، فيما أصيب 1106 آخرون بجروح.

ووفقا للإحصاءات، تحدث الهزات الأرضية في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى في الجزيرة، ففي فبراير 2018، أدى زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 285 آخرين.

المصدر: وكالة تاس