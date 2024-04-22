غارة عنيفة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف المحافظة الوسطى في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 22:26
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جوزيب بوريل: الكارثة الانسانية مستمرة للفلسطينيين ولن يكون هناك استقرار في المنطقة طالما الحرب مستمرة في غزة
كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة
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غارة عنيفة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف المحافظة الوسطى في قطاع غزة
منذ 14 mins
22 April، 2024
عاجل
المنطقة الوسطى
غارات صهيونية
غزة
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