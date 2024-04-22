تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تقييم الخبراء لاحتمال تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.85% إلى 82.43 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.13% إلى 86.30 دولار للبرميل.

وأنهت عقود النفط تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف، وسجلت عقود الخام الأمريكي يوم الجمعة الماضي زيادة بنسبة 0.5% وأغلقت عند 83.14 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود “برنت” عند التسوية بنسبة 0.2% إلى 87.29 دولار للبرميل.

المصدر: روسيا اليوم