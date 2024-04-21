وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من 34.050 شهيداً في قطاع غزة و 483 شهيداً في الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الاول / أكتوبر 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 00:16

وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من 34.050 شهيداً في قطاع غزة و 483 شهيداً في الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الاول / أكتوبر 2023

منذ 34 mins 20 April، 2024
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