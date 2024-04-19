الدفاع المدني بغزة: تسجيل مئات الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في القطاع بسبب استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إشعال النيران مع استمرار منع الاحتلال إدخال غاز الطهي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2024 - 23:30

الدفاع المدني بغزة: تسجيل مئات الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في القطاع بسبب استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إشعال النيران مع استمرار منع الاحتلال إدخال غاز الطهي

منذ 16 mins 19 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة