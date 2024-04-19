اعلام العدو: اجتماع أمني تشهده حاليا وزارة الحرب الاسرائيلية في تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 19 2024 - 07:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
عبد اللهيان: التزمنا طويلا بضبط النفس لكن لم يكن لدينا خيار سوى الرد على العدوان بعد قصف قنصليتنا
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: الموقف الرسمي لمعظم الدول العربية والإسلامية يتصدر دائرة المتخاذلين عن نصرة فلسطين
السيد الحوثي: لولا جهاد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في لبنان لكان شر العدو الإسرائيلي قد اتجه إلى كل البلدان
السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة ونؤكد للأميركي والبريطاني وللكل أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يوقف عملياتنا المساندة لغزة
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
اعلام العدو: اجتماع أمني تشهده حاليا وزارة الحرب الاسرائيلية في تل ابيب
منذ 54 mins
19 April، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
“رويترز” عن مسؤول إيراني: لم يحصل أي هجوم صاروخي على إيران
وكالة الأنباء الإيرانية تنفي الأنباء عن إنعقاد مجلس الأمن القومي الإيراني
قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
رأيكم يهمنا
شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق
مشاركة