اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة نحالين غرب بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 02:42

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة نحالين غرب بيت لحم

منذ 19 mins 18 April، 2024
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