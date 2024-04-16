ذكرت قناة NBC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من الرد على إيران، مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران.

ونقلت عن مصادر حكومية أمريكية أمس الإثنين أن بايدن أوصل لحليفه نتنياهو أن الولايات المتحدة “لن تشارك في أي أعمال هجومية ضد إيران”.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن بايدن قال سرا إنه يخشى من محاولات نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع في المنطقة.

ومع ذلك، أوضح المحاورون أن “الولايات المتحدة تعتقد بأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني” الأخير “حتمي” لكنها تتوقع أن يكون “محدود النطاق”.

وفي وقت سابق نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لنتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

المصدر: وكالات