اقرارٌ صهيوني بنجاحِ ايران في فرض معادلة ردعٍ غير مسبوقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 18:48

اقرارٌ صهيوني بنجاحِ ايران في فرض معادلة ردعٍ غير مسبوقة

منذ 1 ساعة 15 April، 2024
عربي وإقليمي - كيان العدو

فرض الرد الايراني معادلة متقدمة على كيان الاحتلال والادارة الاميركية على مستوى الردع.

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