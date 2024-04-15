وزير الخارجية الايراني لنظيرته الألمانية: هدف إيران هو تحذير “اسرائيل” وإنذارها بعواقب تجاوز الخطوط الحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 14:58

وزير الخارجية الايراني لنظيرته الألمانية: هدف إيران هو تحذير “اسرائيل” وإنذارها بعواقب تجاوز الخطوط الحمر

منذ 39 mins 15 April، 2024
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