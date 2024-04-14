المتحدث باسم جيش العدو: إيران أطلقت 350 ما بين صاروخ باليستي وصاروخ كروز ومسيّرة وما يقدر بـ60 طن من المواد المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 22:42

المتحدث باسم جيش العدو: إيران أطلقت 350 ما بين صاروخ باليستي وصاروخ كروز ومسيّرة وما يقدر بـ60 طن من المواد المتفجرة

منذ 1 ساعة 14 April، 2024
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