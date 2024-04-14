مسؤولون صهاينة يقولون إن اجتماع مجلس وزراء الحرب انتهى دون اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 22:42

مسؤولون صهاينة يقولون إن اجتماع مجلس وزراء الحرب انتهى دون اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على إيران

منذ 1 ساعة 14 April، 2024
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