اللواء حسين سلامي: الكيان الصهيوني اصبح في الانعاش تحت اشراف اميركا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 12:46

اللواء حسين سلامي: الكيان الصهيوني اصبح في الانعاش تحت اشراف اميركا

منذ 1 ساعة 5 April، 2024
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