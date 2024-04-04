يحتوي كوكبنا على كل شيء، بدءا من الصخور الصلبة والمعادن وحتى ملايين الأنواع من الكائنات الحية، وهو مغطى بعدد لا يحصى من الهياكل الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

إذن كم يزن كل ذلك؟ لا توجد إجابة واحدة عن هذا السؤال. مثلما يزن البشر على القمر أقل بكثير مما نزنه على الأرض، فإن الأرض ليس لها وزن واحد فقط.

يعتمد وزن الأرض على قوة الجاذبية التي تسحبها، مما يعني أنها قد تزن تريليونات الأرطال أو لا شيء على الإطلاق.

لكن، أمضى العلماء قرونًا في تحديد كتلة الأرض، وهي مقاومتها للحركة ضد القوة المطبقة.

ووفقًا لوكالة “ناسا”، تبلغ كتلة الأرض 5.9722×1024 كلغ، أو نحو 13.1 سيبتيليون (10 24.) رطل. وهذا يعادل نحو 13 كوادريليون من هرم خفرع المصري، الذي يزن نحو 10 مليارات رطل (4.8 مليار كيلوغرام).

تتقلب كتلة الأرض قليلاً بسبب إضافة الغبار الفضائي والغازات المتسربة من غلافنا الجوي، لكن هذه التغييرات الصغيرة لن تؤثر على الأرض لمليارات السنين.

لا يزال الفيزيائيون حول العالم غير متفقين على الأعداد العشرية، ولم يكن الوصول إلى هذا المجموع الكلي مهمة سهلة. نظرًا لأنه من المستحيل وضع الأرض على مقياس، لذلك كان على العلماء تثليث كتلتها باستخدام أشياء أخرى قابلة للقياس.

المصدر: سبوتنيك