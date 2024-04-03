إصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة “ثابت” شرق منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 3 2024 - 17:48

إصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة “ثابت” شرق منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 14 mins 3 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة