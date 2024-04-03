إصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة “ثابت” شرق منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 17:48
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وزارة الصحة في غزة: العدو ارتكب 5 مجازر في غزة وصل منها الى المستشفيات 59 شهيدا و83 جريحا في الـ24 ساعة الأخيرة
تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة: أضرار البنية التحتية في غزة من 7 أكتوبر الى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار
تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة باتوا من دون منازل بينما نزح 75% من السكان
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إصابات بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة “ثابت” شرق منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة
منذ 14 mins
3 April، 2024
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