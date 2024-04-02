حمية تفقد الأعمال في جسر بعبدات واعلن البدء بأعمال صيانة الاوتوسترادات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 18:20

حمية تفقد الأعمال في جسر بعبدات واعلن البدء بأعمال صيانة الاوتوسترادات

منذ 6 mins 2 April، 2024
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لبنان

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية أن “أعمال صيانة الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية وتلك التي تربط البلدات بعضها ببعض قد بدأت على قدم وساق ، وذلك بكل ما توفر من اعتمادات مالية في بند صيانة الطرق في موازنة الوزارة للعام الحالي ، اضافة الى وضع كافة الامكانات والجهود في سبيل انجاز هذه الأعمال ، كونها أعمال حيوية بالنسبة للسلامة العامة وللحفاظ على ارواح المواطنين”.

كلام حمية جاء خلال قيامه بجولة تفقدية للأشغال الجارية على جسر بعبدات ، وقال “نعتبر العمل على بدء الصيانة على جسر بعبدات ، بداية أعمال الوزارة في قضاء المتن”، لافتا إلى أن “التوجيهات كانت قد أعطيت لجميع المعنيين في الوزارة ، بإعداد حوالي 10 ملفات لإنهيارات في المتن ، وخصوصا أن التمويل اللازم لها قد تم تأمينها ” مشيرا إلى أن “الأعمال ستبدأ بالقريب العاجل”، مؤكدا أن ” كل الإنهيارات التي حصلت في المتن خلال الشتاء المنصرم قد أعدت الملفات لها ، فضلا عن أن” بعض الأماكن الأخرى التي يمكن حصول الإنهيارات عليها في موسم الشتاء المقبل، قد تم الكشف عليها أيضا ، وذلك تم بعملية دقيقة وعلمية من قبل المعنيين في الوزارة ، هذا فضلا عن رصد الإعتمادات للبدء بمعالجتها”.

وأضاف: ” قمنا أيضا بتكليف المديرية العامة للطرق والمباني للقيام بالكشف على الطرقات الرئيسية والمصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة ، وكان معيارنا في قضاء المتن كما في كل أقضية لبنان ، متمثلا بصيانة الأوتوسترادات والطرق الرئيسية والطرق التي تربط البلدات ببعضها البعض”، مؤكدا أن “إنجاز أعمال الصيانة ستتم عليها ، ولكن دائما بحسب الإمكانات المادية المتوفرة لدى الوزارة في موازنة بند صيانة الطرق للعام الحالي” مذكرا بأن ” أعمال الصيانة قد توقف منذ سنوات ، والأسباب أصبحت معلومة”.

واعلن “إن الفرق الفنية المعنية في الوزارة ، قد زُودت بالتوجيهات اللازمة بضرورة الكشف على كل طرقات المتن”.

بدوره كنعان وجه ” الشكر للوزير حمية ، وقال”أننا نعلم مدى حرصكم ليس فقط على قضاء المتن ، إنما على كل أقضية لبنان”، معتبرا أن “إصرار الوزير حمية في مجلس النواب على ضرورة زيادة الإعتماد المخصص لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة ، كان لأجل السلامة العامة”، مشيرا إلى ” أن الأعمال الجارية حاليا على جسر بعبدات كانت محل متابعة من قبل النواب مع الوزير ” متمنيا ” إنتهاء الأعمال عليه في أقصى سرعة ممكنة لأجل فتح الطريق أمام البلدات التي يعبر أهلها عليه “.

من جانبه النائب رازي الحاج ، وجه ” الشكر إلى الوزير حمية على الإهتمام السريع من بداية حصول الإنهيار”، مؤكدا أنه ” كان مع زملائه النواب على تواصل مع الوزير بشأنه”، مشيدا ب”إعطاء الوزير حمية توجيهاته السريعة للفرق الفنية للقيام بالكشف عليه”، لافتا إلى أن ” هذه الطريق رئيسية في المتن ” متمنيا ” استكمال التنسيق بين بلدية بعبدات وكل البلديات المجاورة بروح إنسانية وإنمائية ، وبعيدا عن أي أهداف وغايات”.

بدوره لبكي ، توجه بالشكر إلى ” الوزير والنواب الحاضرين ” لافتا إلى أن “هذه الطريق ، هي طرق دولية تربط بعبدات بمار موسى فظهور الشوير زحلة إلى البقاع وصولا إلى سوريا”، مجددا شكره ” للوزارة على سرعة التجاوب للبدء بإنجاز هذا الملف” ومتمنيا “التجاوب من قبل الأهل في البلدات المجاورة حتى إنجاز الأعمال بأقصى سرعة”.

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