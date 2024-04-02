إصابة مستوطن صهيوني خلال مواجهات مع فلسطينيين في جبل الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 2 2024 - 18:20

إصابة مستوطن صهيوني خلال مواجهات مع فلسطينيين في جبل الخليل

منذ 1 ساعة 2 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة