صحيفة “معاريف” العبرية: سوق الأوراق المالية في تل أبيب يتأثر بشكل سلبي بسبب الوضع في الشمال عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 16:28

صحيفة “معاريف” العبرية: سوق الأوراق المالية في تل أبيب يتأثر بشكل سلبي بسبب الوضع في الشمال عند الحدود مع لبنان

منذ 17 mins 2 April، 2024
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