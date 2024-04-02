صحيفة “معاريف” العبرية: سوق الأوراق المالية في تل أبيب يتأثر بشكل سلبي بسبب الوضع في الشمال عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 16:28
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منظمة المطبخ المركزي العالمي: سنوقف عملياتنا مؤقتًا وفورًا في غزة وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبًا
وكالة الأونروا: تعليق منظمة المطبخ المركزي العالمي أنشطتها في قطاع غزة سيفاقم أزمة المجاعة
المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "إسرائيل" قصفت سفارة أجنبية في دولة ثالثة وقتلت فريق إغاثة في غزة
المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "إسرائيل" تتجاوز كل الخطوط الحمراء ويجب توجيه الاتهامات إليها الآن
منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية: لا مكان آمنًا في غزة وفلسطين باتت واحدًا من أخطر أماكن العمل في العالم
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مستشفى الشفاء سجل أكبر المذابح في التاريخ الفلسطيني
وزارة التربية والتعليم في غزة: 6050 طالبًا استشهدوا و408 مدارس تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان على القطاع
إذاعة جيش الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة قدمت من جهة الأردن قرب مطار رامون العسكري شمال إيلات
مكتب رئيس حكومة العدو: وفد التفاوض سيعود من القاهرة اليوم والوسطاء بلوروا مقترحًا معدلًا وينتظرون رد حماس عليه
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: بنيامين نتانياهو يضحي بالمختطفين لمصلحة بقائه السياسي
المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مرتين تجمعًا لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية زفت الشهيدعلى طريق القدس حسين رضا يوسف "هادي" مواليد عام 1986 من بلدة الخيام الجنوبية
التلفزيون الإيراني: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 شهيدًا بينهم مواطنون سوريون
الإمام السيد علي الخامنئي: الكيان الصهيوني سيعاقب على يد رجالنا الشجعان وسنجعل الصهاينة يندمون على هذه الجريمة وأمثالها
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: العدوان الصهيوني على قنصليتنا في دمشق لن يمر دون رد وجبهة المقاومة ستزداد قوة
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يحاول بشكل خطير توسيع دائرة الحرب ويضحي بالأمن والسلم لتحقيق أهدافه
الخارجية الإيرانية: نحتفظ بحقنا في الرد بشكل حاسم على العملية الإرهابية الصهيونية في دمشق وفق القوانين الدولية
وزير الداخلية الإيراني: على الصهاينة أن ينتظروا ردًّا حاسمًا من طهران على جريمتهم الأخيرة في دمشق
حزب الله حول استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق: هذه الجريمة بكل تأكيد لن تمر من دون أن ينال العدو العقاب والانتقام
حزب الله: الشهيد محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل والمضحين والمثابرين لسنوات من أجل تطوير عمل المقاومة في لبنان
الرئيس نبيه بري يبرق للإمام الخامنئي والرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي معزيًّا بشهداء العدوان على دمشق
الرئيس بري: العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق يؤكد أن الكيان الصهيوني نموذج فاضح لإرهاب الدولة المنظم
الخارجية اللبنانية: ندين العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق ونعتبره تصعيدًا خطيرًا وخرقًا للقانون الدولي
رئيس الوفد الوطني اليمني: ما قام به العدو الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق يمثل انتهاكًا للسيادة السورية
الخارجية المصرية: ندين استهداف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق ونرفض الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أي مبرر
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان "طوفان الأحرار" إحياءً ليوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة القادم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
صحيفة “معاريف” العبرية: سوق الأوراق المالية في تل أبيب يتأثر بشكل سلبي بسبب الوضع في الشمال عند الحدود مع لبنان
منذ 17 mins
2 April، 2024
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