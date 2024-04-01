انسحبت آليات قوات الاحتلال الصهيوني بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وحذّرت لجان الطوارئ المواطنين من عدم الاستعجال في تفقد المستشفى خشية وجود كمائن وقناصة في محيطه.

كما تم العثور على جثامين أكثر من خمسين شهيدًا في المجمع.

مجمع الشفاء الطبي

وأفادت مصادر طبية بإحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرةً إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المجاورة كبير جدا، كما تحدثت المصادر الطبية عن وجود مئات جثث الشهداء في مجمع الشفاء وبالشوارع والطرق المحيطة به.

صورة توضح ركام المباني والمنازل التي فجرها الاحتلال بالمنطقة الشمالية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

الناطق باسم الدفاع المدني بغزة قال ان” قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي”.

الناطق باسم الدفاع المدني بغزة: نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال.

مجمع الشفاء الطبي أحد أكبر مشافي قطاع غزة بعد حرقه وتدميره خلال حصار استمر أسبوعين

انتشال الجرحى من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب غزة بعد حصارهم لمدة أسبوعين من قبل جيش الاحتلال الذي منع الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية عنهم

وفي مسلسل المجازر اليومية إستشهد سبعة عشر فلسطينيّاً وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف جيش الإحتلال الصهيوني مواطنين فلسطينيين ينتظرون المساعدات قرب دوّار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت قوات الاحتلال المناطق الغربية والشرقية لمدينة خان يونس.

المصدر: مواقع