صفارات الإنذار تدوي في إيلات وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 01:56

صفارات الإنذار تدوي في إيلات وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 14 mins 1 April، 2024
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