القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: لا حديث حتى اللحظة عن أي جولة مفاوضات جديدة، والاحتلال لم يقدم في ردوده أي التزامات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 01:56

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: لا حديث حتى اللحظة عن أي جولة مفاوضات جديدة، والاحتلال لم يقدم في ردوده أي التزامات

منذ 53 mins 1 April، 2024
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