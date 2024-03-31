اعلنت سرايا القدس ان مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع وحدة صهيونية خاصة بعد رصدها واستدراجها جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو سرايا القدس من قنص جندي صهيوني من وحدة الهندسة قرب الطاقة شرق مدينة غزة.

في المواجهات بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتمركزة بمحيط مجمع الشفاء.

كتائب القسام دكت ايضا من جهتها جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتمكن مجاهدو القسام تمكنوا من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في محيط المجمع.

كتائب القسام استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” غرب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.