يوما بعد اخر يزداد الحديث الصهيوني عن حجم العزلة التي يعانيها رئيس حكومة العدو على المستويين الداخلي والخارجي وسط اتهامه بانه يصرف بجنون ويذهب بعيدا في احراج ادارة جو بايدن.

وفي السياق نفسه اشعل المستوطنون الاسرائيليون النار وتظاهروا في في “تل أبيب” للمطالبة برحيل نتنياهو وعقد صفقة تبادل أسرى، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تحاول فض التظاهرة.

وافاد موقع والا العبري باحتشاد أكبر مظاهرة منذ 7 أكتوبر حيث تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب الليلة، مطالبين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.

المصدر: قناة المنار