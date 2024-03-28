أعلنت وزارة الثقافة الإيرانية عزمها تبنيها مشروعاً لنشر أكثر من 100 مجلد من مؤلفات لمفكرين مسيحيين حول أهل البيت (ع)، مؤكدة إزاحة الستار عن 7 أعمال منها لحد الآن.

وفي الاجتماع الستين لمجلس تنمية الثقافة القرآنية مساء الأربعاء، أشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمدمهدي إسماعيلي إلى ازاحة الستار عن 7 أعمال لمفكرين مسيحيين عن أهل البيت (ع) وقال: تم إعداد 20 عملا لمفكرين مسيحيين عن أهل البيت (ع) للطباعة حتى نهاية شهر رمضان، وسيستمر نشر هذه الأعمال ليصل إلى 100 مجلد، وهي أعمال لافتة للغاية.

وأكد أن: معرض القرآن الكريم لهذا العام كان تجربة جيدة جدا، ورغم أنه بدأ في اليوم الأول من العام الجديد 1403 هـ.ش (بدأ في 20 آذار/مارس) إلا أن الإقبال كان أكثر مما توقعنا.

وقال إسماعيلي: اهتمامنا في وزارة الثقافة أن يكون مجلس الثقافة القرآنية في البلاد على رأس الأنشطة وينبغي أن تعقد اجتماعات المؤسسات بانتظام.

وتابع وزير الثقافة: لدينا ضيوف من 26 دولة في معرض القرآن الكريم لهذا العام، وعلى عكس الدورات السابقة، كان هذا القسم في العام الجاري رائعا وتم تنفيذ أنشطة جيدة جدا.

المصدر: قناة العالم