طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا بمخيم يبنا جنوب محافظة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 22:00

طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا بمخيم يبنا جنوب محافظة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 27 mins 26 March، 2024
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