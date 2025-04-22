6 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف العدو الصهيوني منزلا وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 07:26

6 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف العدو الصهيوني منزلا وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 22 April، 2025
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