موقع ديكلاسيفايد البريطاني نشر يوم أمس تقريرا بعنوان: “رسائل البريد الإلكتروني لـ كير ستارمر حول قضية جرائم الحرب الإسرائيلية تخضع للرقابة” – كير ستارمر هو زعيم حزب العمال البريطاني الحالي.

ويعود هذا التحقيق إلى ملف العدوان الاسرائيلي الأول على قطاع غزة في العام 2008 والذي استمر 21 يوما

بحسب الموقع: ترفض النيابة العامة البريطانية الكشف عن ملفات بشأن كيفية منع إصدار أمر اعتقال بحق وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني، على خلفية جرائم حرب ارتُكبت في العدوان على قطاع غزة عام 2008.

بعد 3 سنوات من الحرب، أي في أكتوبر 2011، طلبت مجموعة مهتمة بحقوق الإنسان ومكتب محاماة من كير ستارمر إصدار مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، التي كانت في زيارة إلى لندن، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وكان ستارمر آنذاك مديرًا للنيابة العامة (DPP) في دائرة الادعاء الملكي (CPS). ولكن بعد يومين، قام ستارمر بمنع طلب اعتقال ليفني، مستشهدا بقرار وزارة الخارجية بإدراج زيارتها تحت مسمى “مهمة خاصة”:

المصدر: موقع المنار