عرض الفرع الاجتماعي لحزب الله في قطاع صيدا، نشاط الاسبوع الرمضاني الثاني للجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات الجوار والتي تعمل على تأمين الحصص التموينية والحصص الغذائية من خضار ولحوم ودجاج وخبز، ووجبات الإفطار اليومية الساخنة، بالإضافة الى التقديمات الصحية والمالية النقدية والألبسة وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

وقال في بيان: “الانشطة الإجتماعية توزعت للأسبوع الاول من شهر رمضان المبارك كالتالي: تنظيف مسجد عدد 2، تسجيل دراسي عدد 100، مساعدات مالية عدد 167، توزيع حصص تموينية عدد 840، توزيع حلوى عدد 80، استشفاء عدد 8، وجبة افطار عدد 10452، توزيع حصص غذائية عدد 2842، مأدبة افطار عدد 13، عيادة مرضى عدد 5، ادوية عدد 72، توزيع حصص محروقات عدد 46، تعزية عدد 16، معالجة مشكلة عدد 2، زيارة عوائل الشهداء عدد 2، اجراء مصالحة عدد 1، اجتماع لجنة اجتماعية عدد 1، ترميم منزل عدد 1، مأدبة سحور عدد 52، توزيع حصص خضار عدد 60 ليبلغ عدد الانشطة 14761 نشاطا استهدفت 15367 مستفيدا بتكلفة اجمالية بلغت مئة وأربعة آلاف وعشرون دولارا ( 104، 020$)”.

أضاف: “النشاط شمل أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد من أحياء المدينة كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا وبنعفول، فيما تركز عمل المطبخ اليومي في تعمير عين الحلوة مدينة صيدا والغازية وحارة صيدا”.

وجدد الفرع شكره “لأصحاب الأيادي البيض على دعمها الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار مجسدين الصورة الناصعة للتكافل والتضامن والوقوف الى جانب اهلنا في تلك الظروف الصعبة”.