مراسل المنار: استشهاد المواطن السوري محمود مصطفى رجب باستهداف طائرة مسيرة معادية سيارة كان يقودها في منطقة الصويري في البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 17:04

مراسل المنار: استشهاد المواطن السوري محمود مصطفى رجب باستهداف طائرة مسيرة معادية سيارة كان يقودها في منطقة الصويري في البقاع الغربي

منذ 1 ساعة 24 March، 2024
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