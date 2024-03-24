يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع بظل ضوء اخضر اميركي وتواطؤ الكثير من الانظمة الغربية والعربية وتخاذلها وصمت كثير ممن كانوا يرفعون شعارات حقوق الانسان، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

ويواصلُ الجيشُ الصهيوني ارتكابَ المجازرِ في إِطارِ حربِ الإبادةِ الجَماعيةِ التي يَشنُّها على أهالي قطاعِ غزة، مُستهدِفاً المنازلَ المأهولةَ والطواقمَ الطِبيّةَ والصِحافيّة مرتكبا عددا من المجازر وسط حصار يهدف لتجويع اهل القطاع، كما يعمل العدو على استغلال خدعة ايصال المساعدات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق اهالي غزة ما يعمق الازمة الانسانية ويرفع اسهم حصول مجاعة على نطاق اوسع في القطاع المحاصر، في جريمة ضد الانسانية جديدة تضاف الى سجل الارهاب الصهيوني.

استهدف جيش العدو الاسرائيلي عدداً من المواطنين كانوا بانتظار وصول المساعدات ما أدى الى استشهاد واصابة العشرات منهم، وتوغلت قوات الاحتلال من طريق المطاحن في خان يونس وصولاً الى منطقة المواصي الشمالية وسط إطلاق نار وقصف مدفعي أدى لارتقاء عدد من الشهداء.

الى ذلك اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى مئة وستة وثلاثين صحفياً منذ بدء العدوان، وذلك بعد استشهاد المصوّرين الصحافِيَين محمد الريفي وعبد الرحمن صايمة إضافة الى مقدم البرامج في قناة “القدس اليوم” محمد عيسى الذي استشهد مع عدد من أفراد عائلته.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بين المقاومة وقوات العدو.

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام استهداف جنود صهاينة متحصنين داخل مبنى في محيط المجمع بقذيفة TBG مؤكدةً وقوعهم بين قتيل وجريح. كما قصفت القسام بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة في محيط المجمع.

بدورها سرايا القدس اعلنت تفكيك متفجرات في منزل فخخه العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء، مشيرة الى ان عناصر الهندسة فيها يعملون على إعادة استخدام العبوات واللواصق الانفجارية التي تم تفكيكها.

هذا وافادت معلومات عن وقوع اشتباكات بين المقاومين وقوات العدو في بيت حانون شمال القطاع.

من جهته، جدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش دعوته لوقف إطلاق نار انساني في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده عند معبر رفح على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة ندد غوتيريش بالعقاب الجماعي الذي يفرضه الجانب الاسرائيلي على الفلسطينيين ، داعيا تل ابيب الى الالتزام بايصال المساعدات الانسانية الى القطاع.

وكان غوتيرش وصل صباح السبت الى العريش المصرية في إطار جهوده للدعوة الى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الانسانية الى غزة.

المصدر: قناة المنار