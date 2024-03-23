إعلام العدو: سقوط طائرتين مسيرتين انتحاريتين في مستوطنة “كفار بلوم” بسهل الحولة واندلاع حريق في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2024 - 14:06

إعلام العدو: سقوط طائرتين مسيرتين انتحاريتين في مستوطنة “كفار بلوم” بسهل الحولة واندلاع حريق في المكان

منذ 55 mins 23 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة