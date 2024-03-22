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March 22 2024 - 09:14

الأمم المتحدة: ندرة المياه قد تؤجج الصراعات في جميع أنحاء العالم

منذ 48 mins 22 March، 2024
Water Crisis
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

حذرت الأمم المتحدة من أن تزايد ندرة المياه يمكن أن يؤجج الصراعات في جميع أنحاء العالم.
وجاء في تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بمناسبة يوم المياه العالمي، أن 2ر2 مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المدارة بشكل آمن، ويفتقر 5ر3 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان.
وقالت رئيسة اليونسكو أودري أزولاي إن واحدا من كل شخصين في جميع أنحاء العالم يعاني من ندرة المياه لعدة أشهر في العام.
وتابعت أنه “في بعض أجزاء العالم، أصبحت ندرة المياه هي القاعدة، وليست الاستثناء”.
وأضافت “نحن نعرف عواقب مثل هذا الوضع: فنقص المياه لا يؤجج نيران التوترات الجيوسياسية فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا للحقوق الأساسية ككل.

المصدر: dpa

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