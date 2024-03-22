واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف لليوم الـ 168 على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا لعائلة أبو ثابت في حي النصر شرق مدينة رفح، حيث افادت مصادر فلسطينية عن ارتقاء 8 شهداء كحصيلة اولية، كما شنت غارة استهدفت بلدة الفخاري جنوبي شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا من 7 طوابق لعائلة السوافيري قرب مغسلة حشيشو في شارع عيدية غربي مدينة غزة ودمرته بالكامل.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلًا لعائلة جبريل في أرض بكر غربي مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 31 ألفًا و988 شهيدًا و74 ألفًا و188 مصابًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي للعدوان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و92 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت وزارة الصحة، أن أعدادًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

لحظة استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عيشة

بمدينة دير البلح وسط

قطاع غزة



وانتشل شهيدان من منطقة نتساريم، ونقلا لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، كما انتشل جثمان شهيد من منطقة الشيخ ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشهدت مناطق جنوبي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إطلاق نار كثيف، في حين تواصلت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال عند مدخل شارع الوحدة في محيط مجمع الشفاء بغزة، في ظل تواصل القصف المدفعي بمحيط المجمع، وعلى المناطق الغربية لمدينة غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، بنيران الاحتلال قرب دوار الكويتي بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

ووصل 5 شهداء و14 جريحًا لمستشفى غزة الأوروبي صباح اليوم، فيما ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لسيارة في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى 4.

وتسبّب القصف المدفعي العنيف، في منطقة “حبوش” غرب مدينة غزة باشتعال النيران في عدد من منازل المواطنين.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال سيارة وسط بني سهيلا شرق خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ومنزلين لعائلتي العايدي وصيدم في مخيم المغازي، وشنت غارة على النصيرات، وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بتمركز عدد من آليات الاحتلال برفقة قوة خاصة وكلاب بوليسية في محيط مدارس العودة شرق خانيونس.

و نادت قوات على النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي وطالبتهم بمغادرة المستشفى محذرة بقصف بشكل مباشر، ضمن عدوانها المستمر لليوم الرابع.

واعترف جيش الاحتلال بإعدام وقتل 140 فلسطينيا منذ بدء عدوانه على مجمع الشفاء بغزة، 50 منهم خلال اليوم الأخير، إضافة إلى اعتقال المئات والتنكيل بهم وإجبار عوائل من نساء وأطفال على النزوح إلى جنوب القطاع.

وقصف مدفعية الاحتلال فجر اليوم منازل لعائلة أبو حصيرة وأخرى بشارع الرشيد ومحيطه في حي الميناء غربي مدينة غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة : ندين الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال 4 شبان مدنيين بالطائرات

واعتبر المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” يمارس القتل المتعمّد بحق المدنيين العُزّل بصورة وحشية انتقامية وخارج نطاق الإنسانية.

وأظهر مقطع فيديو يوثق حجم بشاعة الجريمة التي يمارسها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” من خلال قتل المدنيين العُزَّل بطريقة وحشية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

واعرب المكتب الاعلامي عن استنكاره وإدانته البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال لأربعة شبان مدنيين بالطائرات، وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة، مما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية، محملاً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين للشهر السادس على التوالي، كما ونحمل الدول التي تمد الاحتلال بالأسلحة المختلفة المسؤولية تجاه جرائم القتل ضد المدنيين والأطفال والنساء من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالب كل دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية وسادية، وجرائمه ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي، كما ونطالبهم بممارسة الضغط عليه لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.

طائرة مسيرة اسرائيلية تستهدف مدنيين

في قطاع غزة وتقتلهم بواسطة

قذيفة صاروخية



بدوره رأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ان “مشاهد القتل المتعمد من قبل جيش الاحتلال المجرم للمدنيين الأبرياء في غزة تمثل جريمة حرب قذرة”، لافتاً الى انه “لا بد من إضافة هذه الجريمة إلى ملف محاكمة الاحتلال في محكمة العدل الدولية على جرائم الإبادة والتطهير العرقي”.

واوضح الرشق ان “السلاح الذي قتل فيه المواطنون الأبرياء هو سلاح أمريكي وهذا يجعل بايدن والإدارة الأمريكية شركاء في هذه الجرائم ويتحملون المسؤولية الكاملة عنها”.

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة

اممياً… قال متحدث أميركي إن الولايات المتحدة ستطرح، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن المحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس و”إسرائيل” للتصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة 6 أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويدعم مشروع القرار “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، أمس الخميس، إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيصوت الجمعة على النص الذي جرى التفاوض عليه في “جولات عديدة من المشاورات” مع أعضاء المجلس.

بلينكن: التوصل لاتفاق بشأن غزة صعبٌ لكنه ممكن واجتياح رفح سيكون خطأً

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكنإنّ الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، وسط محادثات مستمرة في الدوحة.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أشار إلى أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، قائلًا لكن “ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن”، وأن “المفاوضين يعملون يومياً ولا تزال هناك تحديات حقيقية، ولا يمكن وضع جدول زمني”. وذكر أنّ واشنطن “تواصل الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة”.

وشدّد وزير الخارجية الأميركي على أن عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح ستكون “خطأ”، لافتاً إلى أنه “ليس هناك مكان للمدنيين يمكن أن يذهبوا إليه”. وقال إن “العملية البرية لاجتياح رفح التي تهدد بها إسرائيل ليست ضرورية”، مشيراً إلى أن “هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس”.

وقال بلينكن إنه “سيؤكد للإسرائيليين، خلال زيارة الجمعة، خطأ القيام بعملية عسكرية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

وتابع “اتفقت مع قادة عرب على الاستعانة بخبراء لتحديد الخطوات العاجلة في الأيام المقبلة لزيادة المساعدات”. وقال أيضاً إن “إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

من جانبه، قال شكري، خلال المؤتمر الصحافي ذاته: “سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين”. وأضاف: “نرفض بشكل تام تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وعلينا وضع آليات لتنفيذ هذه الأهداف”.

وتابع “تصريحات (الرئيس الأميركي جو) بايدن أظهرت توافقاً في الرؤى بيننا في الرفض التام لأي عملية عسكرية في رفح (الفلسطينية)”.

والتقى بلينكن وزراء خارجية عرب لمناقشة أفكار بشأن غزة.





المصدر: موقع المنار + وكالات