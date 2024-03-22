دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 21-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:25 استهداف نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة واصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.

2- الساعة 20:00 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 02:25 استهداف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.

2- الساعة 14:50 استهداف موقع المالكية ‏بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 17:30 استهداف مبنىً يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

4- الساعة 17:38 استهداف مبنيين يتموضع فيهما ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

5- الساعة 19:00 استهداف مبنىً استخدمه جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

6- الساعة 19:20 استهداف مستوطنة شلومي ‏بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

7- الساعة 19:40 استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

المصدر: موقع المنار