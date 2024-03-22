دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 21-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:25 استهداف نقطة تموضع لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة واصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
2- الساعة 20:00 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 02:25 استهداف قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.
2- الساعة 14:50 استهداف موقع المالكية بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 17:30 استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
4- الساعة 17:38 استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
5- الساعة 19:00 استهداف مبنىً استخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
6- الساعة 19:20 استهداف مستوطنة شلومي بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
7- الساعة 19:40 استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
المصدر: موقع المنار