ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، خلال التعاملات المبكرة الخميس، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وأبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول، إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

تحرك الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 0153 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 2206.30 دولار.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.70 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 914.25 دولار وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1034 دولارا.

المصدر: مواقع