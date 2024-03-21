مناشدات للصليب الأحمر والدفاع المدني والمؤسسات الدولية بالتوجه إلى محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لإنقاذ عائلات عالقة هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 09:58

مناشدات للصليب الأحمر والدفاع المدني والمؤسسات الدولية بالتوجه إلى محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لإنقاذ عائلات عالقة هناك

منذ 2 ساعة 21 March، 2024
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