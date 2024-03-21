مناشدات للصليب الأحمر والدفاع المدني والمؤسسات الدولية بالتوجه إلى محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لإنقاذ عائلات عالقة هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 09:58
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العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 167 على التوالي وسط تواطؤ من المجتمع الدولي
كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية وتفجر فتحة نفق بجنود العدو في خانيونس وتستهدف دبابتين في محيط مجمع الشفاء
مناشدات للصليب الأحمر والدفاع المدني والمؤسسات الدولية بالتوجه إلى محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لإنقاذ عائلات عالقة هناك
منذ 2 ساعة
21 March، 2024
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