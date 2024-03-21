استهدفت المقاومة الاسلامية في العراق فجر الخميس محطة توليد الكهرباء في تل ابيب في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ردا على العدوانية الصهيونية بحق الشعب المجاصر في قطاع غزة وإسنادا للمقاومة هناك.

وهذا نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ)

استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 21 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، محطة توليد الكهرباء في تل ابيب بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ١٠ – رمضان – ١٤٤٥ هـ

المصدر: الاعلام الحربي