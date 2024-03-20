نظمت في مدينة نيويورك الأميركية تظاهرة ضد عمدة المدينة إريك ادامز لدعمه الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، وطالبت بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال، قبل ان تعتقل الشرطة المحلية عدداً منهم .

وكانت التظاهرة المؤيدة لفلسطين التي حطت رحالها أمام قاعة المحكمة التي كان يتواجد بها ادامز، قد انطلقت من وسط المدينة تلبية لدعوة مؤسسات حقوقية للتحرك العاجل من اجل (مستشفى الشفاء) في ظل ما يتعرض له من قصف واقتحامات همجية من جيش الاحتلال، خلفت عشرات الشهداء والجرحى ومئات المعتقلين.