عمدة نيويورك لترامب: الاتهامات بتزوير الانتخابات “غير مشروعة”

وصف عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو،أمس الأربعاء، الادعاءات بالتزوير التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، بـ”غير مشروعة ولا عادلة”.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحافي ردا على تصريحات ترامب التي ادعى فيها أنه فاز بهذه الولاية، وزاعما حدوث “خداع للشعب الأمريكي”: “إذا ألمح أي شخص، بما في ذلك الرئيس، إلى حدوث تزوير، فهذا غير مشروع ولا عادل”.

وأضاف عمدة نيويورك “هذا النوع من التصريحات قد تدفع الناس لارتكاب ممارسات سيئة”.

ودعا بيل دي بلاسيو سكان المدينة الراغبين في التظاهر لفعل ذلك بصورة سلمية.

وفي وقت سابق، قال ترامب “سنلجأ للمحكمة العليا.. نريد وقف عملية التصويت بالكامل”.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء الحفل الذي نظمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوا.

المصدر: مواقع