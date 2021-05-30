بالصور.. تظاهرة حاشدة في العاصمة الأمريكية واشنطن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء السبت، تنديداً بجرائم الاحتلال التي ارتكبها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وجاءت المظاهرة بدعوة من المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية العاملة في الساحة الأميركية، وانطلقت من أمام نصب لينكون التذكاري وصولا إلى الساحة المطلة على البيت الأبيض.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني بصورة تظهر لحمة الشعب في الداخل والشتات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، مطالبين الإدارة الأميركية بوقف دعم حكومة الاحتلال لقتل أبناء شعبنا في الضفة والقدس وغزة، وضرورة إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر.







المصدر: قناة الاقصى الفضائية + المركز الفلسطيني للاعلام