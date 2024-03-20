ارتفاع الأسعار الذي يشهده لبنان منذ الانهيار في نهاية العام 2019 رفع من كلفة المعيشة بشكل كبير، ومنها كلفة طبق الخضار الذي أصبح هذا العام 288 ألف ليرة.

وقد ارتفعت كلفة الطبق خلال الأعوام الماضية كما يلي:

– في العام 2020، بلغت 4,250 ليرة.

– في العام 2021، بلغت 12,287 ليرة أي بارتفاع نسبته 189%.

– في العام 2022، بلغت 50,500 ليرة أي بارتفاع نسبته 311%

– في العام 2023، بلغت 174,127 ليرة بارتفاع مقداره 123,627 ليرة ونسبته 245%

– في العام 2024، بلغت 287,970 ليرة أي بارتفاع عن العام الماضي مقداره 113,843 ليرة ونسبته 65.3%.

وفي حال احتساب سعر الكلفة وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء حينها واليوم، نتبيّن أنّه كان يبلغ نحو 1.58 دولارًا (وصل سعر صرف الدولار في 22-3-2023 إلى 110 آلاف ليرة) وارتفع اليوم إلى 3.2 دولار (مع سعر صرف الدولار 89,500 ليرة) أي بارتفاع نسبته 102%. أي أن نسبة الارتفاع بالدولار تجاوزت نسبة الارتفاع بالليرة اللبنانية، حسب الدولية للمعلومات.

المصدر: موقع المنار